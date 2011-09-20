"Батьківщина" і КОД заявляють про підтримку акцій протесту

Партія "Батьківщина" та Комітет опору диктатурі заявляють про підтримку акцій протесту проти антисоціальних рішень влади.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії політради партії «Батьківщина».

«ЯНУКОВИЧ продовжує жорсткий антисоціальний наступ замість того, щоб «покращувати життя українців вже сьогодні». Ще не висохли чорнила на його підписі під законом про підвищення пенсійного віку та стажу, а на підході ще один антинародний закон», - наголошується в заяві.

Як нагадують у «Батьківщині», провладна парламентська більшість планує ухвалити рішення, яким позбавляє заслужених пільг десятки категорій людей: учасників та дітей війни, чорнобильців, афганців, жертв нацистських переслідувань, працівників медицини та освіти, шахтарів.

В партії переконані, що «це є складовим політичного курсу побудованого в Україні режиму, суть якого – багаті мають стати ще багатшими, а бідні ще біднішими». «Варто нагадати, що, відбираючи через скасування пільг останню копійку у самих знедолених, вони розкрадають мільярди з державного бюджету, купують собі золоті унітази, будують вертольоті майданчики та розкішні палаци», - йдеться в заяві.

«Батьківщина вважає, що сьогоднішні події біля стін Верховної Ради, спроби мітингуючих афганців та чорнобильців прорвати кордони міліції продемонстрували, що «український народ не злякався розв’язаних в Україні репресій та не став на коліна перед злочинцями».

"Партія "Батьківщина" та її фракція у Верховній Раді солідарні з тими, хто виявив небайдужість та незгоду із наступом влади на соціально-економічні права. "Батьківщина" разом з Комітетом опору диктатурі підтримує та ініціює подальші акції протесту з метою не допустити ухвалення антинародних рішень влади. Тільки об’єднавши зусилля десятків і сотень тисяч справжніх патріотів та громадян, ми отримаємо шанс зупинити цю злочинну владу", - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, представники афганських організацій, які пікетували Верховну Раду, намагалися прорватися до приміщення парламенту.

Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги та пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.