У КМДА пояснили: 100 метрів - це буде обмеження для співаків та віруючих

Норми проекту рішення про проведення у Києві масових громадських заходів, оприлюдненого на сайті столичної міської адміністрації, не поширюються на мітинги та демонстрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявила начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Марина ХОНДА.

«Положення про порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів стосується лише культурних, спортивних, оздоровчих, просвітницьких, релігійних та інших заходів, телезйомок та концертів. У пункті 1.3 проекту Положення чітко вказано, що його дія не поширюється на проведення масових акцій, мітингів та демонстрацій у порядку статті 39 Конституції України, яка гарантує право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити мітинги, походи, демонстрації», – запевняє М.ХОНДА.

За її словами, зазначене положення покликане впорядкувати проведення різного роду заходів, зокрема, завчасно підготувати відповідне розпорядження, оформити необхідні дозволи, наприклад, на тимчасове порушення благоустрою, забезпечити чергування автомобілів швидкої, прибирання території, організацію руху транспорту тощо.

М.ХОНДА зауважила, що чинне положення не виконується, до нього вносилось чимало змін та доповнень.

«Важливо підкреслити, що міська влада навіть не намагалась якимось чином врегулювати питання проведення акцій, мітингів, передбачених статтею 39 Конституції України, адже не має на це повноважень. Це питання винятково в компетенції Верховної Ради», – наголосила М.ХОНДА.

Як повідомляв УНІАН, сайті київської влади 20 вересня було оприлюднено проект рішення Київради про новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно - та телезйомок у місті Києві. Згідно з документом, проведення вказаних заходів, зокрема, біля будинків, в яких розміщені державні органи влади чи місцевого самоврядування, дозволятиметься на відстані не менш як 100 метрів.

Також проектом рішення передбачено низку підстав для відмов організаторам у наданні дозволу на проведення масових заходів.