Експерти про уран, США і Тимошенко

Підписання Меморандуму про вивезення з України високозбагаченого урану між Україною і США не пов`язане зі справою екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО, однак є важливим з точки зору розвитку українсько-американських відносин. Таку думку висловили експерти, опитані агентством Berta Communications.

Так, соціолог компанії Research & Branding Group Євген КОПАТЬКО вважає, що шукати зв`язок в питаннях вивезення високозбагаченого урану з України і справи Ю.ТИМОШЕНКО, щонайменше, некоректно. «Українське політичне керівництво зробило достатньо кроків назустріч США, і я думаю, що воно зараз має право на зустрічні кроки від Сполучених Штатів», - сказав експерт.

На думку Є.КОПАТЬКА, українська влада в першу чергу виконує взяті на себе зобов`язання. «Україна виконує свої зобов`язання перед світовим співтовариством, доводячи, що з нею можна вести діалог, подобаються США якісь внутрішньополітичні кроки адміністрації ЯНУКОВИЧА, або не подобаються. Це дуже важливий показник», - підкреслив експерт.

Політичний експерт агентства Berta Communications Павло КРУГЛЯКОВСЬКИЙ вважає, що наївно було б розраховувати, що підписання Меморандуму про вивезення з України високозбагаченого урану здатне саме по собі змусити американців закрити очі на процес над Ю.ТИМОШЕНКО. На думку експерта, «це питання різного масштабу, і в команді ЯНУКОВИЧА все це прекрасно розуміють».

П.КРУГЛЯКОВСЬКИЙ пропонує шукати логіку цих подій виключно в питанні виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов`язань. «Особливої актуальності даний крок набуває на тлі необхідності дати імпульс зближення українсько-американським відносинам, - зазначив експерт. - Сьогодні в американському істеблішменті вже чимало тих, хто говорить: "Ми можемо не любити ЯНУКОВИЧА, але з ним можна мати справу і домовлятися про серйозні речі».

Експерт відзначив, що Україна залишається важливим партнером для США - «тому з адміністрацією ЯНУКОВИЧА будуть мати справу, незалежно від подальшої долі ТИМОШЕНКО».