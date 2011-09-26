Експерт: не можна дозволяти, щоб політики гралися зі сланцевим газом

Частка сланцевого газу в газовому балансі України до 2030 року може досягти 15-20%.

Таку думку висловив у ході експертного інтерв'ю Інституту Горшеніна провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО, повідомили УНІАН в інституті.

«Збільшення видобутку сланцевого газу в Україні й у світі, з одного боку, сприятиме підвищенню пропозиції на природний газ і впливатиме на зменшення цін і на розвиток лібералізації ринку в світі. З іншого боку, це сприятиме диверсифікації поставок, зменшенню залежності від трубопровідного газу і від окремих країн, які володіють великими запасами природного газу. Тобто, це дозволить зменшити залежність європейських країн і України від російського газу», - вважає експерт.

При цьому недоліки видобутку сланцевого газу, на думку В.ОМЕЛЬЧЕНКА, очевидні. «Собівартість видобутку сланцевого газу значно вища – в 2,5-3 раза вища, ніж традиційного, оскільки необхідно пробурювати значно більшу свердловину, в більшій кількості, й також потрібні додаткові заходи, пов'язані з екологією. Особливо великою проблемою є потреба у великих обсягах води, при цьому термін експлуатації родовища сланцевого газу значно менший, ніж термін експлуатації традиційного газу, що теж пов'язане з додатковими витратами. Рентабельна свердловина може працювати в середньому 5-10 років, можливо й більше, але в середньому ми беремо 5-10 років. А свердловина традиційного газу – до 50 років. Треба провести геологорозвідувальні роботи й чітко встановити, які у нас запаси цього газу і яка буде собівартість його видобутку. Тоді можна буде про щось говорити, а поки ми маємо тільки прогнозні ресурси сланцевого газу –1,2-1,3 трильйона кубічних метрів. Щоб чітко сформувати умови видобутку й собівартість, перспективи розвитку родовищ сланцевого газу, необхідно зробити оцінку цих родовищ, а це потребуватиме не менше 500 мільйонів доларів», - сказав В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він також зазначив, що розробка родовищ сланцевого газу в Україні містить у собі низку екологічних загроз. «У першу чергу – виснаження водних ресурсів, тому що Україна є однією з країн, які мають проблеми із забезпеченням водою. Друге – можливість проникнення хімічних розчинів, які використовуються при бурінні, в поклади води», - вважає експерт.

В.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив думку, що комерційний видобуток сланцевого газу може початися в Україні не раніше 2020 року. «Є видобуток, який відбувається під час геологорозвідки, на дослідній експлуатації, коли знаходиться родовище. А інша справа, коли виходить родовище на комерційний видобуток, тобто, коли газ продається й реалізується на ринку. Після 2020 року можна реально розраховувати на видобуток, це найвірогідніші терміни. Можливо, щось буде й раніше, але ця вірогідність не перевищує 5%», - сказав він.

На думку експерта, Україні необхідно створити умови для ефективної розробки родовищ сланцевого газу. «В першу чергу, потрібно покращити законодавче забезпечення у галузі надрокористування, зробити так, щоб закони у нас були стабільні й постійно не змінювалися їх умови. Ще необхідно, щоб наша судова система викликала довіру з боку інвесторів, і щоб усі умови для отримання ліцензії були прописані не ухвалою Кабміну, а в законодавстві України, тобто обмежити роль урядових структур при видачі й відкликанні ліцензії та збільшити роль закону. У нинішніх умовах законодавчого забезпечення й правових умовах дуже складно розраховувати, що інвестори йтимуть в Україну», - вважає В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За сприятливого розвитку подій, на думку експерта, «частка сланцевого газу в газовому балансі України може досягти 15%, навіть 20% до 2030 року». «Якщо будуть сприятливі інвестиційні умови і якщо дійсно будуть підтверджені запаси сланцевого газу, про які йдеться. Якщо загалом підсумовувати, то слід сказати, що так – це (видобуток сланцевого газу) перспективний напрямок. Він може й повинен розвиватися в Україні, але водночас не можна його надмірно політизувати, не можна дозволяти, щоб із ним гралися політики. Треба чітко розуміти всі складнощі й проблеми, які існують при реалізації проектів у цій сфері», - зазначив В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Опитування проводилося в рамках дослідницької програми «Сланцевий газ в Україні та світі».

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