Януковича закликають ветувати закон, «який не відповідає здоровому глузду»

Фракція «Реформи заради майбутнього» закликає Президента України ветувати прийнятий минулої п’ятниці закон «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України».

Про це заявив народний депутат України, лідер фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ, зазначивши, що його фракція не підтримала цю законодавчу ініціативу.

У коментарі І.РИБАКОВА, переданому УНІАН прес-службою депутата, зокрема, зазначається: «Ті, хто лобіював «проходження» закону через сесійну залу Верховної Ради, стверджують, що закон увімкне зелене світло запровадженню безвізового режиму з країнами-членами ЄС». Як зазначив І.РИБАКОВ, «дійсно, відповідним указом Президента України у квітні цього року був затверджений План дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. І справді, одним із пунктів плану є прийняття закону щодо запровадження в Україні документів для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації».

Однак, зауважує політик, у прийнятому законі до переліку документів, в яких необхідно буде вказувати біометричні дані наших громадян, чомусь потрапили і соціальне посвідчення, і посвідчення застрахованої особи, і пенсійне посвідчення, і посвідчення особи з інвалідністю, і посвідчення водія тощо.

«Чи в ЄС наполягають, аби, приміром, в українських пенсіонерів були посвідчення з біометричними даними? Ні! Тоді виникає запитання – кому вигідно штампувати мільйонним тиражами документи, за виготовлення яких громадяни змушені будуть викладати солідні суми? Очевидно, підприємству, яке й буде цим займатися!», - переконаний І.РИБАКОВ.

Окрім того лідер фракції «Реформи заради майбутнього» наголосив, що біометричні дані будь-якої людини є складовою персональних даних, а тому їх обсяг має визначатися, як мінімум, відповідним законом України. «У прийнятому ж документі вказано, що обсяг біометричних даних буде встановлюватися Кабінетом міністрів України, - наголосив він. - При цьому не зазначено, які саме біометричні дані будуть заноситися в паспорти та інші посвідчення особи українців. Відбитки пальців? Сітківка ока? Аналіз крові? Відповіді на ці питання немає. Не кажучи вже про те, що збір біометричних даних, згідно з прийнятим законом, здійснюватиметься приватною компанією. Тобто, дані про мільйони наших громадян опиняться в розпорядженні приватних осіб. Чи сподобається це громадянам? Навряд чи».

По-третє, зазначає депутат, прийнятий закон обмежує конституційні повноваження Президента України щодо визначення системи центральних органів виконавчої влади (п.15 ст.106 Основного Закону). У законі ж ці функції перебирає на себе Верховна Рада, котра має визначати структуру центрального органу виконавчої влади у сфері міграції. «Окрім того, прийнятим законом визначається порядок оформлення дипломатичного та службового паспорта України, хоча, за Конституцією, регулювання цих питань належить виключно до повноважень Президента», - нагадав політик.

Отже, наголошує І.РИБАКОВ, «прийнятий закон абсолютно не відвідає ані нашій Конституції, ані інтересам наших громадян, ані здоровому глузду».

На переконання депутата, цей закон вигідний тим, хто, «маючи право на виготовлення усіх вищезазначених документів, отримає доступ до мільярдних державних коштів. А з іншого боку – матиме можливість залізти у кишені до наших громадян, адже посвідчення особи, котре містить біометричні данні, буде обходитися українцям дуже недешево».

Лідер фракції «Реформи заради майбутнього» переконаний, що прийнятий закон «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України» - «елементарний спосіб збагатитися певним структурам, які займаються виготовленням відповідних документів. Тим більше, що мова йде про колосальні суми як з державного бюджету, так і з кишень наших громадян, та про спосіб отримання конфіденційної інформації, яка стосується кожного громадянина».

«Саме тому фракція «Реформи заради майбутнього» закликає Президента застосувати право вето щодо цього «абсолютно корупційного документу», і не допустити, аби «певні спритні структури збагачувалися за рахунок держави та її громадян та володіли приватною інформацією щодо кожної людини», - заявив лідер фракції І.РИБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня 2011 року Верховна Рада Україна ухвалила закон, який передбачає введення в Україні біометричних паспортів. Зокрема, за закон №8507 «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України» проголосували 257 народних депутатів.

У свою чергу Мін’юст України заявив, що цей закон порушує основні конституційні засади розвитку держави.

"Офіційним приводом для ухвалення закону стала благородна мета - налагодження безвізового режиму з Європейським Союзом. Проте намагання досягнути поставлених цілей спровокували порушення основних конституційних засад розвитку держави", - вважають у Міністерстві юстиції. На думку юристів, визначаючи безальтернативну технологію виготовлення паспортів, закон таким чином закріплює існуючу монополію у цій сфері, "тобто є потенційно корупціогенним".