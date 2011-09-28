У ЄС занепокоєні переслідуванням Тимошенко

Європейський Союз знову висловив занепокоєння через кримінальне переслідування лідера опозиції України, колишнього прем`єр-міністра країни Юлії Тимошенко - напередодні саміту "Східного партнерства" за участю керівників ЄС та Україною у Варшаві.

Процес над Тимошенко, який проходить у Києві, обговорювався у вівторок на засіданні Європарламенту в Стасбурзі, - за участю глави зовнішньополітичного відомства ЄС Кетрін Ештон, повідомляє Радіо Свобода.