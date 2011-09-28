У ЄС занепокоєні переслідуванням Тимошенко
08:07, 28 вересня 2011Політика
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Незабаром саміт
Європейський Союз знову висловив занепокоєння через кримінальне переслідування лідера опозиції України, колишнього прем`єр-міністра країни Юлії Тимошенко - напередодні саміту "Східного партнерства" за участю керівників ЄС та Україною у Варшаві.
Процес над Тимошенко, який проходить у Києві, обговорювався у вівторок на засіданні Європарламенту в Стасбурзі, - за участю глави зовнішньополітичного відомства ЄС Кетрін Ештон, повідомляє Радіо Свобода.
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