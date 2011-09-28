У Страсбурзі прозвучало запитання, чи не веде Янукович подвійну гру

Депутати Європарламенту обговорювали, наскільки нинішня ситуація в Україні далека від сталінських часів.

Як передає кореспондент УНІАН, ім`я Сталіна кілька разів прозвучало в контексті нинішньої ситуації в Україні під час обговорення в Страсбурзі ввечері на сесії Європарламенту майбутнього саміту «Східного партнерства».

Одним з перших порушив тему Сталіна депутат Європарламенту від групи народних партій Елмар БРОК (Німеччина), котрий відзначив, що стаття, за якою судять колишнього прем`єр-міністра країни Юлію ТИМОШЕНКО, існує в кримінальному кодексі «ще з часів Сталіна».

При цьому депутат висловив переконання в необхідності вимагати від української сторони роз`яснень у зв`язку з озвученим у вівторок проханням прокуратури засудити Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

«Якщо до п`ятниці ми не одержимо роз`яснення, то мені цікаво, як ми на це реагуватимемо, адже я думаю, що нам потрібно добитися прогресу стосовно зони вільної торгівлі. Це і в наших інтересах, адже ми хочемо його підписати. Але ми також маємо чітко позначити, що країна з європейською перспективою повинна мати мінімум демократії і верховенство права», - сказав Е.БРОК.

Депутат Європарламенту Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Болгарія) висловив думку, що наявність у кримінальному кодексі України статей, що діють з часів Сталіна, – лише свідчення того, як багато ще треба здійснити реформ.

При цьому, К.ВІГЕНІН зазначив, що колишній прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО теж не змогла прийняти зміни до Кримінального кодексу, «коли в неї була така можливість».

Голова групи Європейських консерваторів і реформістів Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (Польща) вважає порівняння із сталінською добою не таким, що не відповідає дійсності.

«І хоча я дуже далекий від захоплення Президентом ЯНУКОВИЧЕМ, я б хотів сказати, що було б неправильним порівнювати ситуацію в Україні сьогодні із ситуацією в сталінські часи», - сказав депутат.

«Це неправильне порівняння, особливо, якщо воно виходить від тих, хто мовчить, коли йдеться про зловживання правами людини в Росії», - додав М.Т.КАМІНСЬКІ.

Депутат з групи народних партій Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ (Польща) поцікавився у Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ про те, чи не здається їм, що нинішній Президент України веде подвійну гру, шантажуючи ЄС можливим зближенням з Росією і навпаки.

«Ми маємо укласти Угоду про асоціацію до кінця польського головування, і потім відмовити в його ратифікації у разі, якщо в Україні продовжуватиметься те ж саме», - сказав він, не одержавши відповіді.

Разом з тим, депутати практично всіх політичних сил і фракцій висловилися за необхідність декриміналізувати дії Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, віце-президент Групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, яка підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів, підкреслив, що справа колишнього українського прем`єра має одержати належну політичну оцінку.

«Політичні рішення не повинні розглядатися в суді», - підкреслив депутат.