Соціалісти і комуністи вирішили використати афганців?

У Полтаві 1,5 тис. людей протестують проти скасування пільг

Полтава. 28 вересня. УНІАН. У Полтаві 1,5 тис. людей протестують проти скасування пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувається під стінами Полтавської обласної ради, де сьогодні проходить сесія.

У пікетуванні беруть участь афганці, чорнобильці, соціалісти і комуністи.

Присутні вимагають допуску своїх представників у сесійний зал, щоб озвучити депутатам відповідні вимоги і просити їх підтримки.

Тим часом цей мітинг, організований СПУ, вже розділився на дві групи: прихильників лівих сил та афганців. Афганці відійшли від прихильників СПУ і КПУ.

«Соціалісти і комуністи використовували афганців з метою заробити собі очки для рейтингу перед виборами», - переконаний учасник бойових дій в Афганістані Василь КОВАЛЬ.

Як повідомлялося, пікетувальники виступають проти реформ, які проводяться керівництвом країни, зокрема, промовці висловилися проти голосування у Верховній Раді в другому читанні законопроекту № 9127, який звужує пільги 16 категоріям громадян.