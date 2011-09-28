Соціалісти і комуністи вирішили використати афганців?
Протест у Полтаві
У Полтаві 1,5 тис. людей протестують проти скасування пільг
Полтава. 28 вересня. УНІАН. У Полтаві 1,5 тис. людей протестують проти скасування пільг.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувається під стінами Полтавської обласної ради, де сьогодні проходить сесія.
У пікетуванні беруть участь афганці, чорнобильці, соціалісти і комуністи.
Присутні вимагають допуску своїх представників у сесійний зал, щоб озвучити депутатам відповідні вимоги і просити їх підтримки.
Тим часом цей мітинг, організований СПУ, вже розділився на дві групи: прихильників лівих сил та афганців. Афганці відійшли від прихильників СПУ і КПУ.
«Соціалісти і комуністи використовували афганців з метою заробити собі очки для рейтингу перед виборами», - переконаний учасник бойових дій в Афганістані Василь КОВАЛЬ.
Як повідомлялося, пікетувальники виступають проти реформ, які проводяться керівництвом країни, зокрема, промовці висловилися проти голосування у Верховній Раді в другому читанні законопроекту № 9127, який звужує пільги 16 категоріям громадян.