Адвокат: у справі Тимошенко є 4 папери з датою, якої немає в календарі

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вимагає від Печерського райсуду Києва не брати до уваги низку документів, наданих в якості доказів Генеральною прокуратурою України, через їх фальсифікацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання суду заявив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

Серед таких документів він назвав протокол огляду низки документів, що готувалися на засіданні Кабінету міністрів 19 січня 2009 року.

Зокрема, йдеться про порядок денний засідання Кабміну, склад присутніх, список учасників, проект розпорядження уряду щодо зовнішньоекономічної діяльності НАК «Нафтогазу», проект директив на укладання газових угод та протокол засідання уряду від 19 січня 2009 року.

«Протокол огляду є неналежним та недопустимим доказом у справі», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Він пояснив це тим, що у вищевказаному протоколі стоїть дата його складання 31 квітня 2011 року.

«Але згідно з календарем, квітень місяць має сталу кількість днів – 30, і в квітні 31 дня немає», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Більше того, за його словами, цей протокол огляду був приєднаний до матеріалів справи постановою слідчого, яка також датована 31 квітня 2011 року.

За словами захисника, 31 квітня до матеріалів справи були долучені ще чотири документи, серед яких протокол огляду, який відбувався у присутності понятих.