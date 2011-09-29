Нацрада оголосила попередження телеканалу ТВі

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за наслідками перевірки, проведеної ще восени минулого року, оголосила телеканалу ТВі попередження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу, зазначивши, що таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Нацради.

Разом з тим представники каналу ТВі вказали Національній раді, що згідно з чинним законодавством, будь-який державний орган вправі застосовувати санкції не пізніше, ніж впродовж шести місяців з моменту складення акту. Виключення з цього зроблене лише для податкових та митних органів, яким окремо надане право застосовувати санкції і в інші терміни.

Водночас Національна рада зазначила, що на її діяльність поширюються лише ті закони, якими вона користується, а положення Господарського кодексу України, на застосуванні яких в телерадіомовленні прямо наголошують судові органи, Національна рада вправі ігнорувати, зазначається в повідомленні.

Також телеканал ТВі заперечив проти висновків Нацради про невідповідність сітки мовлення каналу затвердженій програмній концепції. При цьому канал звернув увагу на відсутність чітких критеріїв, за якими Національна рада визначає жанровий розподіл програм і передач. «І відсутність у Нацради таких критеріїв робить неможливим їх дотримання: як канал може виконати критерії, яких не існує?», - зазначили в прес-службі ТВі.

Додатково ТВі звернув увагу на судові рішення з цього питання, згідно з якими «застосування санкції у даному випадку за порушення жанрового розподілу програм за відсутності критеріїв віднесення програм до того чи іншого жанру не відповідає вимогам законодавства».

Під час засідання члени Національної ради також звинуватили телеканал ТВі у відсутності ефірного мовлення. Представники каналу намагались нагадати, що відсутність ефірного мовлення викликане передусім діями самої Нацради та інших державних органів. Так, ще влітку 2010 року голова Національної ради надіслав до Концерну РРТ листа, в якому просив припинити введення в експлуатацію ефірні передавачі каналу ТВі. Згодом народні депутати вимагали у прокуратури порушити кримінальну справу проти каналу за невиконання рішення суду, яке на той час в законну силу не вступило, а згодом було скасовано, зазначили в прес-службі.

Також Національна рада окремим листом повідомляла Концерн РРТ про анулювання додатків до ліцензії на ефірне мовлення каналу ТВі, і Концерт відмовив каналу у здійсненні мовлення саме через цей лист.

Тому канал ТВі просив врахувати, що він не здійснює ефірне мовлення не тому, що не хоче, а тому, що Національна рада сама йому в цьому активно перешкоджає.

Не дивлячись на вказані обставини, Національна рада вирішила застосувати до каналу ТВі санкцію та оголосила попередження. Як сказав під час засідання голова Національної ради: якщо не погоджуєтесь з цим, йдіть до суду, повідомили у прес-службі телеканалу.

Відтак канал ТВі оскаржить дане рішення після його отримання в Національній раді.