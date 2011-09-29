Луценко: рішення стосовно Тимошенко не минеться Януковичу

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що позбавлення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО волі призведе до міжнародної ізоляції України та встановлення в країні тоталітаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один із адвокатів, посилаючись на слова Ю.ЛУЦЕНКА.

Екс-міністр нагадав, що з моменту приходу до влади Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА він заявляв, що, судячи з тенденцій, нова влада має три головних завдання: «брехати, красти та розправлятися з опонентами». «На жаль, прогноз виявився на 100% вірним», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Позиція Генеральної прокуратури відносно покарання Ю.ТИМОШЕНКО продиктована з Адміністрації Президента на виконання вказівки В.ЯНУКОВИЧА. Ця подія – остаточне зривання маски. Відтак і в українців, і в закордонних оглядачів зникають останні ілюзії про характер української влади, яка, попри закон і совість, відверто перетворилася на авторитарний режим В.ЯНУКОВИЧА», - заявив екс-міністр внутрішніх справ.

За словами його адвоката, Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що рішення стосовно Ю.ТИМОШЕНКО не минеться В.ЯНУКОВИЧУ і виконавцям його волі.

«Але, на жаль, ця розправа над лідером опозиції принесе серйозну шкоду Україні - аж до міжнародної ізоляції та безконтрольного скочування у прірву тоталітаризму», - процитував слова Ю.ЛУЦЕНКА його захисник.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вимагає від суду позбавити Ю.ТИМОШЕНКО волі терміном на 7 років.