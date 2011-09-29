Прокурор визнала: у справі Тимошенко є папери з неіснуючою датою

14:38, 29 вересня 2011
Політика
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Але "на легітимність це не впливає"

Прокурор Лілія Фролова відповідає на запитання журналістів біля Печерського районного суду Києва. 10 серпня Представник державного обвинувачення прокурор Лілія ФРОЛОВА вважає технічною помилкою датування 31 квітня низки документів, долучених до матеріалів кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва.

«Я вважаю, що це технічні помилки, слідчий допустив такі помилки, це дійсно мало місце – постанова винесена 31 квітня, в день неіснуючий у календарі, але ж ці помилки ніяк не впливають ні на легітимність, ні на допустимість доказів, отриманих у справі», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Представник державного обвинувачення підкреслила, що провину Ю.ТИМОШЕНКО доведено у повному обсязі.

«І це ми сказали у своїх дебатах, проаналізувавши всі зібрані на стадії слідства і досліджені в суді докази, і висловили свою позицію щодо покарання», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявив про численні порушення у справі проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році.

Серед іншого, він заявив, що про фальсифікацію матеріалів кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО свідчить те, що слідчими Генеральної прокуратури України оформлялись процесуальні документи неіснуючими в природі календарними датами. Зокрема, в матеріалах справи є два протоколи огляду документів від 31 квітня 2011 року та дві постанови про приєднання до кримінальної справи документів від 31.04.2011.

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