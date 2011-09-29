Прокурор визнала: у справі Тимошенко є папери з неіснуючою датою

Представник державного обвинувачення прокурор Лілія ФРОЛОВА вважає технічною помилкою датування 31 квітня низки документів, долучених до матеріалів кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва.

«Я вважаю, що це технічні помилки, слідчий допустив такі помилки, це дійсно мало місце – постанова винесена 31 квітня, в день неіснуючий у календарі, але ж ці помилки ніяк не впливають ні на легітимність, ні на допустимість доказів, отриманих у справі», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Представник державного обвинувачення підкреслила, що провину Ю.ТИМОШЕНКО доведено у повному обсязі.

«І це ми сказали у своїх дебатах, проаналізувавши всі зібрані на стадії слідства і досліджені в суді докази, і висловили свою позицію щодо покарання», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявив про численні порушення у справі проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році.

Серед іншого, він заявив, що про фальсифікацію матеріалів кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО свідчить те, що слідчими Генеральної прокуратури України оформлялись процесуальні документи неіснуючими в природі календарними датами. Зокрема, в матеріалах справи є два протоколи огляду документів від 31 квітня 2011 року та дві постанови про приєднання до кримінальної справи документів від 31.04.2011.