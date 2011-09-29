Литвину вчора розкрили очі на зміст закону про вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що в законодавстві України немає норми, яка б передбачала заборону внесення змін до виборчого законодавства менш як за рік до парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що і сам думав, що така законодавча норма існує. За його словами, якщо б така норма була, то протягом жовтня 2011 року, якби не було прийнято рішення щодо виборчого законодавства, то пізніше будь-які рішення «порушували б цю норму».

В.ЛИТВИН зазначив, що вчора юристи парламенту України документально показали, що твердження про існування норми в законодавстві України щодо заборони внесення змін менше ніж за рік до виборів «не відповідає дійсності». За його словами, даний аналіз «підтвердив наскільки заплутане наше виборче законодавство».

В.ЛИТВИН продемонстрував журналістам, в яких роках і які зміни до законодавства вносилися в частині терміну внесення змін до виборчого законодавства. За його словами, йшлося про 240 днів, про 45 днів, але жодного разу не згадувався рік.

Він зазначив, що 9 лютого 2006 року законом «Про внесення змін до деяких законів України» було знову внесено норму про те, що зміни до виборчого закону можуть бути внесені «не пізніше як 240 днів до виборів народних депутатів за винятком положень, що стосуються ведення передвиборчої агітації, зміни до яких можуть вноситися не пізніше як за 120 днів до часу проведення голосування в день виборів – зміни до яких можуть бути внесені не пізніше, ніж за 45 днів».

В.ЛИТВИН повідомив, що 14 березня 2006 року «приймається ще один закон «Про внесення змін до деяких законів України», де відповідний пункт (йдеться про пункт попереднього закону щодо термінів внесення змін – УНІАН) виключається».

«Тобто не існує на сьогоднішній день запобіжника щодо дати чи то прийняття нового закону, чи внесення змін до чинного законодавства», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що в такій ситуації «на сьогоднішній день немає потреби в гонитві щодо прийняття закону» про вибори народних депутатів України.

В.ЛИТВИН підкреслив, що при ухваленні нового закону мають бути взяті до уваги всі попередні закони, які стосуються виборів з тим, щоб вони були скасовані і щоб не виникало плутанини в виборчому законодавстві.