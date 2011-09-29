Розпочалася зустріч Януковича й Коморовського

У резиденції президента Польщі

У Варшаві відбувається зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Як повідомляє прес-служба Президента України, лідер Польщі зустрів главу Української держави на ганку своєї резиденції «Бельведер». В.ЯНУКОВИЧ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ тепло привіталися, після чого у резиденції розпочався робочий ланч.

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