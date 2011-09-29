Розпочалася зустріч Януковича й Коморовського
14:56, 29 вересня 2011Політика
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У резиденції президента Польщі
У Варшаві відбувається зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.
Як повідомляє прес-служба Президента України, лідер Польщі зустрів главу Української держави на ганку своєї резиденції «Бельведер».
В.ЯНУКОВИЧ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ тепло привіталися, після чого у резиденції розпочався робочий ланч.
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