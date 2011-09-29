Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО відкликав подання про скликання Пленуму Верховного Суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, таке рішення В.ОНОПЕНКО прийняв на підставі рекомендацій зборів суддів Верховного Суду, що відбулися 29 вересня.

Учасники зборів обговорили ситуацію, що склалася у зв’язку із забороною Окружним адміністративним судом Києва проводити засідання Пленуму Верховного Суду.

«Вирішено зобов’язати секретаря Пленуму Верховного Суду України повідомляти суддів Верховного Суду України Самсіна І.Л. і Пінчука М.Г., відряджених для роботи у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, про засідання Пленуму Верховного Суду України, оскільки в силу положень статей 39, 40, 42, 45, 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за ними зберігається статус судді Верховного Суду України, за яким вони мають право брати участь у роботі Пленуму Верховного Суду України», - сказано у повідомленні прес-служби ВСУ.

Про прийняте на зборах рішення буде поінформовано Окружний адміністративний суд міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня закінчуються повноваження голови ВСУ Василя ОНОПЕНКА.

16 вересня В.ОНОПЕНКО заявив, що має намір подати свою кандидатуру на переобрання на посаду голови ВСУ.

27 вересня голова Окружного адміністративного суду Києва Петро ВОВК заявив, що 23 вересня суд заборонив проводити пленум Верховного Cуду України з порядком денним про обрання нового глави ВCУ. За словами голови ОАС столиці, рішення було прийняте на забезпечення позову одного із суддів ВСУ Миколи ПІНЧУКА, відрядженого для роботи у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.