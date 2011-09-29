Нацрада заявляє, що опозиційний телеканал маніпулює фактами

ТВі маніпулює фактами та суспільною думкою, висуваючи звинувачення регулятору -Київ. 29 вересня. УНІАН. Представники ТВі маніпулюють фактами та суспільною думкою, висуваючи звинувачення регулятору. Про це заявляють в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

“Попередження, оголошене 28 вересня телекомпанії «Телерадіосвіт» (логотип ТВі) стало джерелом для чергових маніпуляцій з боку представників компанії. Заяви «після двох попереджень канал позбавляють ліцензії» та «спроба закрити ТВі» є чистісінькою маніпуляцією фактами та суспільною думкою”, - говориться в повідомленні, розповсюдженому прес-службою Нацради.

В Нацраді стверджують, що попередження, винесене телеканалу, є законним і не тягне за собою катастрофічних наслідків, якщо ТВі виправить порушення.

В повідомленні зазначається, що згідно з нормою Закону «Про телебачення і радіомовлення» телекомпанія має розпочати мовлення протягом року з моменту отримання ліцензії. У разі відсутності мовлення ліцензія має бути анульована.

“У випадку ТВі йшлося не про основну (супутникову) ліцензію, яку Нацрада переоформила 21 вересня. Йшлося про частоти в трьох населених пунктах Криму та селищі Івано-Франківської області. Це ті частоти, які залишились у ТВі після анулювання незаконно отриманих на конкурсі 27 січня 2010 року. Нагадаємо, що саме з цього конкурсу і почався конфлікт ТВі з Нацрадою”, - роз’яснюють в Нацраді.

“Керівництву каналу не сподобалося, що спочатку регулятор, а потім суди зафіксували факт грубого порушення законодавства і спроби незаконного заволодіння частотним ресурсом України з боку ТВі. Та керівництво каналу продовжує апелювати до громадськості і міжнародних організацій, вдаючись до перекручення фактів і відвертих маніпуляцій”, - запевняють в Нацраді.

Там інформують, що в результаті проведеної перевірки зафіксовано, що компанія не розпочала мовлення на чотирьох частотах протягом року після отримання ліцензії, але “з санкціями Нацрада не поспішала”.

Також в повідомленні говориться і щодо дискусії навколо жанрового наповнення сітки мовлення.

“Маємо багаторічну практику, якою керується не одне покоління телевізійників і яка була застосована під час перевірки ТВі. Цими підходами керувалися і топ-менеджер ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, коли був членом Національної ради...”, - заявляють в Нацраді.

Між іншим там інформують, що компанії, якій оголошено попередження, дається час на виправлення порушень. А потім вона може написати заяву і цю санкцію можна скасувати. Інша річ, коли йдеться про системні неодноразові порушення. Але навіть у цьому випадку Національна рада не має права позбавити компанію ліцензії. Ліцензію може скасувати лише суд. Протягом минулого року Національна рада винесла попередження 52 компаніям з 1682, що значаться у реєстрі ради. Є телерадіоорганізації, що мають по два, а то і по три попередження. Якщо компанія виправляє порушення – в більшості випадків попередження скасовуються.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 вересня, прес-служба ТВі заявила, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за наслідками перевірки, проведеної ще восени минулого року, оголосила телеканалу попередження.

Представники каналу ТВі вказали Національній раді, що згідно з чинним законодавством, будь-який державний орган вправі застосовувати санкції не пізніше, ніж впродовж шести місяців з моменту складення акту. Також телеканал ТВі заперечив проти висновків Нацради про невідповідність сітки мовлення каналу затвердженій програмній концепції. При цьому канал звернув увагу на відсутність чітких критеріїв, за якими Національна рада визначає жанровий розподіл програм і передач. Під час вчорашнього засідання члени Нацради також звинуватили телеканал ТВі у відсутності ефірного мовлення. Представники каналу сказали, що відсутність ефірного мовлення викликане передусім діями самої Нацради та інших державних органів.

Відтак канал ТВі заявив, що оскаржить рішення про винесене попередження після його отримання в Національній раді.