Захист Тимошенко вважає, що за «31 квітня» слідчий має відповісти

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ вважає, що проти слідчого прокуратури у справі Ю.ТИМОШЕНКО Олександра НЕЧВОГЛОДА має бути порушена кримінальна справа за фальсифікацію документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час обміну репліками в судовому засіданні.

За його словами, «неправильне встановлення дати – це незаконні дії слідчого, це зловживання службовим становищем».

При цьому Ю.СУХОВ додав, що якщо це було зроблено навмисно, то це є перевищенням службових повноважень слідчим.

«Як можна будувати звинувачення на незаконних документах? Хай тоді слідчий несе відповідальність кримінальну», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат також наголосив, що Генпрокуратура не мала права давати оцінку діям прем’єра, оскільки таку оцінку надає Верховна Рада згідно з законодавством.

Як повідомляв УНІАН, адвокати заявили про численні порушення у справі проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році.

Зокрема, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявив, що про фальсифікацію матеріалів кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО свідчить те, що слідчими Генеральної прокуратури оформлялись процесуальні документи неіснуючими календарними датами. Зокрема, в матеріалах справи є два протоколи огляду документів від 31 квітня 2011 року та дві постанови про приєднання до кримінальної справи документів від 31.04.2011.