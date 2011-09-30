У ПР заговорили про декриміналізацію статті, за якою судять Тимошенко

ПР готова розглянути питання декриміналізації статті, за якою судять Тимошенко, - “регіонал” Шенцев

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ заявляє, що ПР готова розглянути питання декриміналізації статті, за якою судять екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав, коментуючи можливість підтримки фракцією Партії регіонів у Верховній Раді декриміналізації статті 365 Кримінального кодексу України, за якою звинувачується Ю.ТИМОШЕНКО.

Д.ШЕНЦЕВ відзначив, що ініціатива Президента України щодо декриміналізації економічних злочинів передбачає відміну кримінального покарання насамперед для підприємців і бізнесменів, аби поліпшити інвестиційний-економічний клімат в країні.

«Партія регіонів готова також розглянути можливість декриміналізації статті 365 Кримінального кодексу, за якою звинувачують Юлію ТИМОШЕНКО», - заявив Д.ШЕНЦЕВ. При цьому він додав: «Головною умовою відміни кримінального покарання за цією статтею має стати відшкодування збитків, завданих державі, зокрема – НАК «Нафтогазу України», а також сплата всіх податків до державного бюджету за скоєні злочини».

«Тільки за таких умов ми будемо готові розглядати це питання», - сказав «регіонал».