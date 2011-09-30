Іващенка привезли до суду - він каже, що не може ані стояти, ані сидіти

Колишнього т. в. о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА сьогодні конвойна служба привезла на засідання Печерського райсуду Києві у його справі, незважаючи на різке загострення запалення хребта.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання, звертаючись до суду, В.ІВАЩЕНКО зазначив, що біль у хребті загострився три дні тому до такого стану, що він не може ані стояти, ані сидіти, про що є відповідний висновок лікарів, тим не менше, конвой вирішив його привезти на судове засідання.

«Я звертався до лікарів вчора, позавчора, лікар в СІЗО оглянув мене. Я вже три дні в лежачому стані знаходжусь. Це я кажу не для того, щоб пожалітися, а реально боляче – такі речі симулювати неможливо, хто стикався з цим – знає», - наголосив В.ІВАЩЕНКО, попросивши суд у зв`язку з цим перенести засідання.

Водночас, він повідомив, що, не дивлячись на такий стан, конвой заявив йому, що оскільки є заявка на доставку в судове засідання, то «мене навіть на ношах доставлять».

«Я почуваю себе погано, мені що сидіти, що стояти - все одно боляче», - сказав В.ІВАЩЕНКО на репліку головуючого, що він може говорити, не підіймаючись, як йому зручно.

«Я хотів би привернути увагу - до мене ставляться, як до шматка м`яса з декількома кістками! У прокурора висновок медиків є. У мене та адвокатів його чомусь немає. Ви всі втрьох (судді), включаючи прокурорів, демонструєте до мене неповагу», - наголосив підсудний.

При цьому В.ІВАЩЕНКО попросив суд прийняти рішення про перенесення засідання і негайно відвезти його до слідчого ізолятора.

«Якщо ви приймете рішення про перенесення засідання, прийміть рішення, щоб мене відразу доставили в СІЗО, щоб я не сидів тут до вечора, як завжди в минулі рази», - наголосив В.ІВАЩЕНКО.

У відповідь головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК запевнив, що в разі перенесення засідання його відразу доставлять до СІЗО і помістять до медичної частини.

Також С.ВОВК поінформував учасників процесу, що до суду надійшла інформація від керівництва СІЗО, що В.ІВАЩЕНКУ до 14 жовтня забезпечать протезування зубів.

У свою чергу, адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО повідомив, що вчора намагався у СІЗО зустрітися зі своїм підзахисним, але йому сказали, що того не можуть навіть вивести, оскільки «він лежить пластом, стиснувши зуби».

Разом з тим, представники прокуратури зауважили, що не заперечують про перенесення судового засідання.

Таким чином, заслухавши думки сторін - учасниць процесу, суд прийняв рішення відкласти продовження розгляду справи на 14.00 27 жовтня.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод". Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.