Євродепутат пояснив, чому заклик Януковича не можна ігнорувати

Заклик Президента України Віктора Януковича до євроспільноти щодо укладення Угоди про асоціацію та пов`язаної з нею Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі є волею більшості українського народу. Про це, коментуючи виступ глави Української держави у Варшаві, сказав депутат Європарламенту від Європейської народної партії (EPP), віце-голова комітету з міжнародної торгівлі ЄП Павел Залевський.

"Президент Янукович, закликаючи до укладення Угоди про асоціацію, яка включає Угоду про поглиблену зону вільної торгівлі, говорить не тільки від свого імені чи Партії регіонів. Він висловлює позицію переважної більшості українського суспільства, а її в європейських столицях - не тільки Варшаві, але також Берліні та Парижі - не можна ігнорувати", - сказав Залевський, передає Укрінформ.

Євродепутат також зазначив, що президент Польщі Броніслав Коморовський і голова Ради міністрів РП Дональд Туск під час зустрічей у Варшаві з Віктором Януковичем показали, наскільки сторони близькі до "історичного моменту, яким є укладення Угоди про асоціацію, що пов`яже Україну та її майбутнє з Євросоюзом".

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович у четвер, 29 вересня, у Варшаві заявив, що Україна наполягає на включенні до Угоди про асоціацію пункту про перспективу членства у Європейському Союзі.