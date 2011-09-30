Політолог: Україну готові розглядати як члена Євросоюзу

Участь Президента України Віктора Януковича в Саміті Європейського союзу дуже позитивно впливає на імідж України. Таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

"Україну готові розглядати як члена Євросоюзу, і цим треба, безумовно, скористатися українській дипломатії і Президентові", - відмітив політолог.

Що стосується впливу справи Тимошенко, повідомляє УБР, В. Бала додав, що для ЄС важливі самі процедури. "Демократія - це не просто слова. Завдання української влади - не лише говорити, а й почати робити певні кроки. Якщо ці кроки не будуть зроблені, не лише у справі Тимошенко, а й в інших напрямах, то у нас будуть дуже серйозні проблеми", - сказав він.

У свою чергу, директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран вважає, що міжнародна активність Януковича заслуговує поваги. "Якими будуть результати, це відкрите питання. Мені здається, вони будуть оптимістичними. Я думаю, діалог Януковича (з ЄС. - Ред.) закінчиться посиленням його політичних позицій. Для цього потрібно зробити один правильний крок. Якщо завтра ситуація в Україні зміниться на краще, то європейці вважатимуть це своєю перемогою. Україна для них буде партнером. Для України Януковича і наших громадян з`явиться багато можливостей. Це шанс. Я сподіваюся, Янукович його використає", - підсумував Таран.