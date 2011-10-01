Клюєв уже бачить, як Україна стане «точкою росту на карті Європи»

Уряд України ставить перед собою завдання вийти на середньорічні темпи зростання ВВП в 6-8%.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ в статті «Майбутнє України: глобальні виклики та можливості», опублікованій сьогодні в газеті «Дзеркало тижня».

«На тлі тієї обставини, що в найближчі роки у розвинених країн дуже обмежені можливості, і від них не можна очікувати значних темпів зростання, я стверджую: Україна має всі шанси за найближчі 10-15 років перетворитися на нову точку росту на карті Європи. Я б порівняв нашу країну зі сплячою красунею, яка чекає свого пробудження», - написав А.КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

За його словами, сьогоднішнє економічне зростання в Україні у 5% на фоні зростання країн єврозони, а їх середній показник зростання в цьому році складає 1,4-1,8%, виглядає досить непогано «Але різниця в якості цього зростання колосальна. Нам необхідно рухатися набагато швидше», - заявив перший віце-прем‘єр-міністр України.

За його словами, уряд ставить перед собою завдання вийти на середньорічні темпи зростання ВВП в 6-8%.

Для радикальної модернізації української економіки, як пише А.КЛЮЄВ, потрібні науково-технічні новації в промисловості, сільському господарстві, системі державного та корпоративного управління. «Тільки на базі підвищення конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках ми можемо підвищити економічну стійкість країни. У тому числі - до нових хвиль нестабільності, які продовжують генерувати системні проблеми основних економічних центрів світу», - наголошує він.