МЗС думку Європи поважає, але суд в Україні незалежний

Оцінки ситуації в Україні з боку Європейського Союзу мають величезне значення для офіційного Києва.

Про це наголошується в переданому УНІАН коментарі директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олега ВОЛОШИНА.

«Зовнішньополітичне відомство неодноразово наголошувало, що думка наших партнерів з ЄС, співтовариства, частиною якого Україна прагне стати, має колосальне значення при ухваленні різних рішень органами виконавчої і законодавчої влади», - відзначив О.ВОЛОШИН.

За його словами, зміни в Україні - від введення біометричних паспортів до відміни смертної кари - сталися під впливом європейських стандартів і рекомендацій.

Безперечно, наголосив представник МЗС, що і в питаннях демократії і прав людини оцінки ситуації в Україні з боку Європейського Союзу мають величезне значення для офіційного Києва.

За словами О.ВОЛОШИНА, українська влада робить усе можливе, аби розв‘язувати проблеми, що нагромадилися в цій сфері, роз`яснювати реальний стан справ, залучати європейських експертів для вдосконалення законодавства в частині демократичних стандартів.

«Інша справа, що судова гілка влади при ухваленні рішень повинна бути незалежною від будь-яких політичних впливів і побажань як з боку українських суб`єктів, так і з боку зарубіжних партнерів України», - відзначив він, наголосивши, що саме в цьому полягає позиція МЗС відносно публічно озвучуваних європейськими політиками поглядів на процес над колишнім прем`єр-міністром.