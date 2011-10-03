У ПАРЄ відмовилися говорити про Тимошенко

Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи не підтримало рішення про термінові дебати щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Страсбурзі після завершення засідання Бюро ПАРЄ член Бюро, голова російської делегації в ПАРЄ Костянтин КОСАЧОВ.

«Ця ініціатива не отримала підтримки», - сказав він.

За словами К.КОСАЧОВА, ініціативу представників групи народних партій не підтримали представники інших політичних груп.

«Не виключаю, що буде спроба включити це питання до порядку денного на пленарці, але думаю, підтримки не буде», - зазначив він.

За словами К.КОСАЧОВА, він особисто також виступив проти дебатів, незважаючи на низку питань до України у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Російський депутат переконаний, що будь-яке обговорення справи Ю.ТИМОШЕНКО в ПАРЄ на нинішньому етапі виглядало б, як спроба тиску на український суд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, в ході якої, зокрема, відбудеться виступ міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА як головуючого в Комітеті міністрів Ради Європи.