Круглий стіл «Україна-ЄС: що далі?»

У середу, 5 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна-ЄС: що далі?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Теми, винесені на обговорення: 1. Політичні підсумки саміту «Східного партнерства» у Варшаві. 2. Відносини ЄС і України після виголошення вироку Юлії ТИМОШЕНКО. 3. Зовнішньополітичний вибір української влади. Учасники круглого столу: 1. Василь ФІЛІПЧУК – директор Департаменту політики і безпеки Міністерства закордонних справ України. 2. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова. 3. Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. 4. Ніко ЛАНГЕ – керівник Представництва Фонду Аденауера в Україні. 5. Олег РИБАЧУК – глава Громадської експертної ради «Україна-ЄС». 6. Народні депутати України. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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