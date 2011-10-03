Круглий стіл «Україна-ЄС: що далі?»

11:18, 03 жовтня 2011
Політика
1223 0

У середу, 5 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна-ЄС: що далі?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Політичні підсумки саміту «Східного партнерства» у Варшаві.

2. Відносини ЄС і України після виголошення вироку Юлії ТИМОШЕНКО.

3. Зовнішньополітичний вибір української влади.

Учасники круглого столу:

1. Василь ФІЛІПЧУК – директор Департаменту політики і безпеки Міністерства закордонних справ України.

2. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова.

3. Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології.

4. Ніко ЛАНГЕ – керівник Представництва Фонду Аденауера в Україні.

5. Олег РИБАЧУК – глава Громадської експертної ради «Україна-ЄС».

6. Народні депутати України.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter