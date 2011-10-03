Круглий стіл «Україна-ЄС: що далі?»
У середу, 5 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна-ЄС: що далі?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
1. Політичні підсумки саміту «Східного партнерства» у Варшаві.
2. Відносини ЄС і України після виголошення вироку Юлії ТИМОШЕНКО.
3. Зовнішньополітичний вибір української влади.
Учасники круглого столу:
1. Василь ФІЛІПЧУК – директор Департаменту політики і безпеки Міністерства закордонних справ України.
2. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова.
3. Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології.
4. Ніко ЛАНГЕ – керівник Представництва Фонду Аденауера в Україні.
5. Олег РИБАЧУК – глава Громадської експертної ради «Україна-ЄС».
6. Народні депутати України.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).