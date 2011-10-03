Президент ПАРЄ зустрінеться з донькою Тимошенко

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ проведе сьогодні зустріч з донькою екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією КАРР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

«Група народних партій запросила Григорія НЕМИРЮ (заступника голови партії «Батьківщина» - УНІАН) і доньку Ю.ТИМОШЕНКО. Вони попросили мене зустрітися з ними, і у нас відбудеться така зустріч», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Стосовно пропозиції групи народних партій провести термінові процедури щодо ситуації в Україні, Президент ПАРЄ нагадав рішення Бюро Асамблеї не проводити таких дебатів, враховуючи можливість обговорити це питання, зокрема під час виступу перед депутатами міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, який відбудеться сьогодні по обіді.

Разом з тим, М.ЧАВУШОГЛУ зазначив, що остаточно питання про дебати щодо ситуації в Україні вирішуватиме ПАРЄ.