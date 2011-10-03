У середу ВР розгляне аж 4 законопроекти про декриміналізацію

Верховна Рада України у середу, 5 жовтня, планує розглянути чотири проекти законів про декриміналізацію ряду норм Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН, коментуючи вимогу фракції "БЮТ-Батьківщина" негайно розглянути ці законопроекти.

За його словами, зокрема, зареєстровано законопроект за авторством Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, а також три законопроекти за авторством представників опозиції – В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА та Віктора ШВЕЦЯ.

В.ЛИТВИН зауважив, що спочатку ці законопроекти будуть розглянуті на предмет їхнього включення до порядку денного, і той, який буде включений, і буде розглядатися.

При цьому, зазначив В.ЛИТВИН, під час ухвалення остаточного рішення будуть враховані пропозиції, які висловлювалися в інших законопроектах.

У свою чергу народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» В.ШВЕЦЬ, який є автором одного із законопроектів, наголосив, що його проект уже включений до порядку денного і має розглядатися у будь-якому випадку.