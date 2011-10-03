Карпачова збирається прийти в Печерський суд попри заборону Кірєєва

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає неприпустимим обмеження доступу громадян на засідання Печерського райсуду Києва під час оголошення вироку екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА заявила сьогодні під час Погоджувальної ради ВР.

Вона наголосила, що неодноразово зустрічалася з представниками опозиції у СІЗО. «Зараз ситуація створена штучно щодо недопущення не тільки народних депутатів, але й усіх громадян України до остаточного вироку для ТИМОШЕНКО», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, вона особисто має намір бути присутньою у суді під час оголошення вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ 30 вересня ухвалив рішення про те, що під час оголошення вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО в залі суду зможуть бути присутні тільки журналісти. Своє рішення він пояснив тим, що під час всього судового процесу присутні у залі суду особи неодноразово порушували порядок проведення засідань та неналежним чином поводились.