Литвин вважає, що «золота акція» у нього в кишені

Голови Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що у фракції Народної партії буде «золота акція», і саме від неї залежить, чи буде підтримано пропозицію щодо підвищення прохідного бар’єру на виборах до ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання з приводу того, що деякі політологи припускають, що Народна партія домовляється про об’єднання з Партією регіонів, оскільки не зможе подолати прохідний бар’єр,

В.ЛИТВИН сказав: «Думки політологів і їх аргументи я беру до уваги в останню чергу». «Я сам можу дати собі раду», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, «якщо Народна партія не буде підтримувати підвищення прохідного бар’єру, то рішення не буде прийнято».

«Я думаю, що в даному разі те, що ми називаємо золотою акцією, якраз буде мати фракція Народної партії», - додав він.