Справа Тимошенко демонструє необхідність судової реформи

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що справа екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО демонструє необхідність судової реформи в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні в Страсбурзі, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

При цьому, за словами українського міністра, у Верховній Раді України вже йдуть відповідні дискусії з метою зміни Кримінального й Кримінально-процесуального кодексів.

«Це необхідно вирішувати членам українського парламенту, й наскільки я знаю – це зараз дуже активний процес, і ведуться обговорення дуже інтенсивні з повним розумінням того, що окрема справа привертає повну увагу, особливо з урахуванням необхідності реформування нашої судової системи», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За словами міністра, одним із питань, яке має бути вирішено в ході реформ, - декриміналізація низки статей кримінального права.

«Необхідна робота експертів, юристів, членів парламенту, але це не означає, що це має спричинити безкарність. Це може бути матеріальна відповідальність», - сказав К.ГРИЩЕНКО.