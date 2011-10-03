Донька Тимошенко виступить перед політиками у Страсбурзі

Донька лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР виступить перед європейськими політиками у Страсбурзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», 3-6 жовтня Є.КАРР разом із заступником голови "Батьківщини" Григорієм НЕМИРЕЮ відвідають Страсбург (Франція).

Метою поїздки є надання інформації провідним європейським політикам щодо останніх подій у судовій справі проти Ю.ТИМОШЕНКО, поінформували у партії, зазначивши, що екс-прем`єр перебуває за гратами у Лук‘янівському СІЗО вже 59-й день.

Сьогодні Є.КАРР та Г.НЕМИРЯ виступлять на засіданні фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) разом з представником Данського Гельсінського комітету з прав людини та колишнім співдоповідачем ПАРЄ по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН.

Є.КАРР, яка є захисником у судовому процесі проти її матері, розповість членам ЄНП про останні події на суді та особисту ситуацію її матері та стан її здоров’я.

Також Г.НЕМИРЯ та Є.КАРР проведуть низку зустрічей з європейськими політиками, включаючи Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА та Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна ЯГЛАНДА.