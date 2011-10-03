Нобелівський лауреат не отримає премію, бо помер

Ральф ШТАЙНМАН, який став сьогодні, 3 жовтня, лауреатом Нобелівської премії з фізіології і медицини за 2011 рік, помер ще 30 вересня. Нобелівський комітет про це не знав.

Згідно зі статутом, Нобелівська премія не присуджується посмертно, передає РІА «Новости».

Нобелівський комітет планує найближчим часом дати офіційний коментар з приводу премії з фізіології і медицини у зв`язку з інформацією про смерть одного з трьох лауреатів, заявила агентству представник Нобелівського комітету при Каролінському медичному інституті Анн-Мари ДУМАНСКІ.

Нобелівська премія може бути присуджена посмертно лише в тому випадку, якщо претендент був живий у момент оголошення про нагородження премією, але помер до 10 грудня - дати вручення премії. Це правило було введене у 1974 році.

Як повідомлялося, Нобелівська премія з фізіології і медицини за 2011 рік присуджена Брюсу БОЙТЛЕРУ, Ральфу ШТАЙНМАНУ і Жюлю ХОФФМАНУ за роботи в області імунології - за дослідження уродженого імунітету.

Сума кожної з Нобелівських премій цього року, як і всі попередні, становить 10 мільйонів шведських крон (1 мільйон євро).