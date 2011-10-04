Нардепи відгородилися від киян ще одним парканом
10:36, 04 жовтня 2011Політика
3162 0
Та ще й повісили амбарний замок
Біля Верховної Ради України встановлено ще один паркан, який огороджує парламент та ускладнює прохід до будівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, паркан встановлено з боку Маріїнского палацу (оглядового майданчика).
Як стало відомо, паркан було встановлено близько чотирьох днів тому, аби завадити захопленню площі перед парламентом, як це сталося під час мітингу воїнів-афганців 20 вересня.
Таким чином, Верховна Рада з одного боку повністю огороджена понад 2-метровим парканом. На його воротах висить великий амбарний замок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter