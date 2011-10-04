Нардепи відгородилися від киян ще одним парканом

Біля Верховної Ради України встановлено ще один паркан, який огороджує парламент та ускладнює прохід до будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, паркан встановлено з боку Маріїнского палацу (оглядового майданчика).

Як стало відомо, паркан було встановлено близько чотирьох днів тому, аби завадити захопленню площі перед парламентом, як це сталося під час мітингу воїнів-афганців 20 вересня.

Таким чином, Верховна Рада з одного боку повністю огороджена понад 2-метровим парканом. На його воротах висить великий амбарний замок.