Акредитація на Чемпіонат з гольфу серед редакторів та журналістів

Відкрито акредитацію на «Чемпіонат з гольфу серед редакторів та журналістів українських ЗМІ», який відбудеться в середу, 12 жовтня.

Участь для представників видань безкоштовна.

У програмі – майстер-класи від кращих інструкторів «Гольф Центр Київ», змагання та неформальне спілкування з колегами. Переможці отримають подарункові сертифікати на гру в гольф та можливість взяти участь у серії турнірів «Бізнес гольф ліга 2011», де змагатимуться лідери національних і міжнародних корпорацій.

Початок заходу - о 16.00.

Адреса: «Гольф Центр Київ», Оболонь, проспект Героїв Сталінграду, 10-д.

Акредитація для ЗМІ обов'язкова:

mariya@tactic.kiev.ua

тел.: (095) 095-16-49

Марія ГОРОБЕЦЬ