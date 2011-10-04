Акредитація на Чемпіонат з гольфу серед редакторів та журналістів
10:41, 04 жовтня 2011Політика
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Відкрито акредитацію на «Чемпіонат з гольфу серед редакторів та журналістів українських ЗМІ», який відбудеться в середу, 12 жовтня.
Участь для представників видань безкоштовна.
У програмі – майстер-класи від кращих інструкторів «Гольф Центр Київ», змагання та неформальне спілкування з колегами. Переможці отримають подарункові сертифікати на гру в гольф та можливість взяти участь у серії турнірів «Бізнес гольф ліга 2011», де змагатимуться лідери національних і міжнародних корпорацій.
Початок заходу - о 16.00.
Адреса: «Гольф Центр Київ», Оболонь, проспект Героїв Сталінграду, 10-д.
Акредитація для ЗМІ обов'язкова:
mariya@tactic.kiev.ua
тел.: (095) 095-16-49
Марія ГОРОБЕЦЬ
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