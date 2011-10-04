Омельченко каже: з НУ-НС його вивела «висока аморальність Ющенка»

Народний депутат України Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО до кінця цього року залишатиметься позафракційним.

Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН (сьогодні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив про вихід О.ОМЕЛЬЧЕНКА із фракції НУ-НС).

О.ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, що вийшов із фракції НУ-НС з кількох причин, і «перше й основне і головне для мене – висока аморальність так званого почесного президента, який, на жаль, і сьогодні нібито очолює партію «Наша Україна», Віктора ЮЩЕНКА». «Це неприємні спогади», - додав він.

Другою причиною він назвав те, що «сама фракція сьогодні під керівництвом Миколи МАРТИНЕНКА, якого я поважаю, - у медузному стані».

За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, сьогодні, зокрема, на засіданні фракції НУ-НС були присутні лише 12 осіб. «Сам МАРТИНЕНКО вийшов з партії "Наша Україна" і перейшов до партії «Фронт Змін» й одночасно залишився головою фракції. Це теж питання», - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Водночас О.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що «ні в яку фракцію і групу вступати» не буде. «Я буду позафракційним до кінця цього року, поки буде прийнятий новий закон (про вибори народних депутатів – УНІАН), схвалений європейською спільнотою як демократичний закон», - сказав він.

Як зауважив О.ОМЕЛЬЧЕНКО, «потім будемо визначатися, чи шукати (виборчий) округ».