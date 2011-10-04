Патріарх Кирил руйнує імідж Сабодана?

Предстоятель РПЦ, патріарх КИРИЛ своїми руками руйнує імідж нібито незалежності Української православної церкви Московського патріархату від Москви.

Як повідомляє газета "День" (№ 177 від 4 жовтня), таку думку висловив архієпископ Харківський і Полтавський Ігор ІСІЧЕНКО (Українська автокефальна православна церква).

"У мене таке враження, що патріарх КИРИЛ своїми руками девальвує ціну своїх візитів. Коли поїздки глави церкви у сусідню державу перетворюються на банальні будні, увага до них, безперечно, зменшується і зменшується їхня вага", - сказав І.ІСІЧЕНКО.

Архієпископ Харківський і Полтавський нагадав про попередні візити предстоятеля РПЦ до Харкова і Луганська, які не відзначалися великою ефективністю та були ігноровані величезною більшістю вірних. "Владика Володимир (САБОДАН) є єпископом із юрисдикції Московського патріархату і, зайвий раз підкреслюючи свою зверхність над Українською православною церквою Московського патріархату, патріарх КИРИЛ дедалі більше руйнує той імідж, який так важко вдавалося створювати владиці ВОЛОДИМИРОВІ, починаючи з часу його обрання. Адже стратегія церков Московського патріархату в Україні була побудована на підкресленні її фактичної незалежності від Москви. Насправді патріарх КИРИЛ власними діями за кілька років показав ілюзорність цієї незалежності", - вважає представник УАПЦ.

"Таким чином, його виступи і присутність без озирання на існування власних структур УПЦ МП фактично ставлять під сумнів майбутнє цієї церкви як складника українського суспільного життя. Зрозуміло, що за теперішньої кон’юнктури, коли проросійські сили мають більшу політичну вагу в Україні, ця церква зберігає потужний суспільний вплив. Але цей період неминуче скінчиться і тоді постане питання про відносини цієї церкви зі своїм зарубіжним центром і державою, на території якої вона діє", - переконаний Архієпископ Харківський і Полтавський.

У свою чергу, голова Інформаційного управління Київської патріархії, єпископ Васильківський УПЦ КП Євстратій (ЗОРЯ) вважає, що нинішній пастирський візит КИРИЛА до Буковини мав і політичне підґрунтя. "Наскільки нам відомо і наскільки зараз можна бачити з публікацій у засобах масової інформації, одним із завдань цього візиту була зустріч патріарха КИРИЛА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Цей візит почали готувати ще в червні. І вже тоді йшлося про те, що на богослужінні патріарха, і на освяченні собору, і на відкритті будинку для дітей-інвалідів у розташованому при монастирі притулку для дітей буде присутній Президент України. І навіть за день до початку візиту - 30 вересня - через російські засоби масової інформації в тому числі були поширені повідомлення, що під час візиту патріарха КИРИЛА відбудеться його зустріч із Президентом України. Я думаю, що насправді це було одним із головних завдань патріарха - тим самим продемонструвати рівень своїх можливостей, те, що він впливає на українську ситуацію, що він спілкується безпосередньо з Президентом України", - вважає Є.ЗОРЯ.

Проте ця зустріч не відбулася, і "я гадаю, що для патріарха КИРИЛА та його оточення це має бути дуже серйозним сигналом. Тому що вже не тільки опозиційно налаштовані до Московської патріархії політичні діячі, прихильники Київського патріархату, критикують його ставлення до України і його діяльність в Україні, а й ті, хто буквально нещодавно були його прихильниками, брали активну участь у всіх заходах, які проводив КИРИЛ в Україні, тепер голосують, як кажуть, ногами, відмовляючись зустрічатися, брати участь у заходах московського гостя. Як на мене, це є свідченням провальності тієї політики, яку патріарх КИРИЛ веде щодо України", - зазначив представник УПЦ КП.

"Своїми частими візитами патріарх КИРИЛ намагається підкреслити, що він глава церкви для України, а, отже, митрополит ВОЛОДИМИР теж є глава, але місцевий, так би мовити, для представництва інтересів Московської патріархії. А верховний очільник саме КИРИЛ. Сюди він намагається приїздити не як гість, а саме як господар. А це не подобається ні українській владі, ні багатьом в УПЦ МП, де вже звикли до незалежності в управлінні, до того, що вони дійсно самі вирішують більшість питань і тому такі "начальственні" візити, таке втручання в життя української церкви, безперечно, нікому не може подобатись і лише посилює напругу між Москвою і Києвом, в тому числі, і по церковній лінії", - вважає єпископ.

Секретар Синоду УГКЦ Богдан (ДЗЮРАХ) зазначив, що голова церкви має право всюди відвідувати своїх вірних. "Це його повне право і ніхто не повинен його позбавляти цього права і дивуватися цьому. Інша річ, звичайно, які месиджі звучать під час цього візиту. Тут уже потрібно оцінювати, наскільки вони сконцентровані на духовних цінностях і наскільки можуть нести в собі інші послання, які, можливо, можуть внести в українське суспільство якусь тривогу чи певні непорозуміння. Це потрібно залишити на оцінку аналітиків, зрештою, існує таке поняття, як sensus fidei, відчуття віри самих віруючих, які здатні оцінити також послання певного церковного діяча чи проповідника, наскільки в його проповіді віддзеркалюється євангельське вчення, а наскільки воно заповнене, можливо, іншими, не євангельськими елементами", - пояснив представник УГКЦ.