ВР провалила закон про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам
Відправили на доопрацювання
Верховна Рада України відмовилася ухвалити законопроект „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували лише 169 народних депутатів з 389 зареєстрованих в сесійній залі.
Пропонувалося передбачити, що величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%. Законопроектом передбачалося, що перерахунок пенсії особам, які після призначення пенсії продовжували працювати, здійснюється не раніше, ніж через 2 роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При цьому, якщо особа має 24 місяці страхового стажу і працювала з більш високою зарплатою, тобто коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується, то враховується і стаж і зарплата, одержані після призначення пенсії. В інших випадках перерахунок здійснюється лише з урахуванням набутого стажу. Вносилися також зміни до статті 40 Закону і передбачалося, що при визначенні розміру пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, порядок визначення показників якої затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сфері статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів. Тобто приводиться у відповідність до діючої на сьогоднішній день термінології.
Законопроект був направлений на доопрацювання.