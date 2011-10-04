Британський депутат грозить Україні проблемами з Євро-2012

Депутат парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Деніс МАКШЕЙН вважає, що лише звільнення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО підтвердить намір влади України забезпечити демократичний розвиток країни.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, таку думку Д.МАКШЕЙН висловив у своїй статті, оприлюдненій у європейському виданні Le nouvel observateur від 3 жовтня.

"Безумовно, в Україні добре відомо про зв`язок між грошима та політикою, між олігархами та політичними лідерами. Але це – єдина країна Європи, в якій колишній прем’єр-міністр постала перед судом за дії, які вона вчинила публічно, коли очолювала уряд", - пише Д.МАКШЕЙН.

Депутат британського парламенту також вважає, що владі Україні не вдасться уникнути політичних і дипломатичних інцидентів у наступному році при проведенні Євро-2012, якщо "показовий процес" проти Ю.ТИМОШЕНКО продовжиться і завершиться її ув’язненням.

"Навпаки, вона повинна мати право відновити свою політичну кар’єру та випробувати свою долю відповідно до демократичної громадської думки у відкритій боротьбі з чинною владою. Польща, партнер України по Євро-2012, повинна надіслати свого Президента Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, щоб той зустрівся зі своїм колегою у Києві та переконав його покласти край цьому процесу. І без того важко уявити підписання договору з ЄС, якщо Київ відмовиться визнати одну з фундаментальних цінностей демократії в Європі – усвідомлення того, що політичні лідери врегульовують свої розбіжності за допомогою виборчих урн, а не в судах", - пояснює Д.МАКШЕЙН.