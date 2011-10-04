Азаров: Не завжди можна говорити правду, на жаль

Уряд шукає нові форми комунікації з суспільством для роз`яснення реформ.

Про це заявив сьогодні, під час зустрічі з блогерами, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Уряд зараз активно шукає нові форми комунікацій. Особливо актуально це в період реформування», - сказаний М.АЗАРОВ. Він відзначив, що для нього важливими є думки блогерів щодо ситуації в Україні, оскільки вони є активними членами суспільства.

Під час зустрічі глава уряду висловив думку, що блогери можуть висловлювати конкретні пропозиції щодо проектів з проведення реформ в Україні, і це важливо для уряду.

Водночас він відзначив, що Кабмін скорочує витрати на своє утримання. Зокрема, у бюджеті на 2012 рік на утримання уряду планується витратити 250 млн. грн., що утричі менше, ніж у 2009 році.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що прагне у своїх виступах говорити правду. «Якщо немає можливості говорити правду, я краще промовчу. Не завжди можна говорити правду, на жаль», - додав він.

Також М.АЗАРОВ відзначив, що, на його думку, опозиція має критикувати дії уряду, проте така критика не повинна ґрунтуватися на перекручених фактах.