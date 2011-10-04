Єпископи УГКЦ зайняли жорстку позицію щодо ситуації в Україні

«Украй недалекоглядною і безвідповідальною» вважають єпископи УГКЦ політику нинішнього керівництва держави. Як повідомило УНІАН джерело в УГКЦ, у листі на адресу Президента України, ухваленому Синодом єпископів Української греко-католицької церкви в Бразилії, ідеться про «стан справ щодо соціально-економічної політики, застосування вибіркового правосуддя, утиски української мови, зокрема про звуження її застосування, масове закриття шкіл з українською мовою навчання». Також, за словами джерела, єпископів «церкви, яка об’єднує кілька мільйонів вірян-українців на всіх континентах світу, непокоїть те, що влада країни абсолютно не дбає про вимушених мігрантів за кордоном і не сприяє їхньому поверненню».

Як повідомлялося, Cинод єпископів УГКЦ відбувався в Бразилії з 5 по 11 вересня 2011 року.

Завтра предстоятель греко-католиків Блажененнійший Святослав (Шевчук) проведе прес-конференцію в УНІАН за підсумками Синоду.