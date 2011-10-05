Ляшко приготував котромусь з депутатів гарбуза?

10:22, 05 жовтня 2011
Політика
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Сам нардеп поки мовчить

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (позафракційний) прийшов до Верховної Ради з гарбузом.

Як передає кореспондент УНІАН, гарбуз стоїть на робочому столі народного депутата. Його колеги по парламенту сміються і коментують ситуацію.

Тим часом сам О.ЛЯШКО поки що не пояснив, з чим пов’язаний його прихід до парламенту з гарбузом і кому він призначений.

 

 

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