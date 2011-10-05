У ПР кажуть, що відносини України та ЄС досягли безпрецедентної глибини

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету в закордонних справах Леонід Кожара заявив, що для України останні тижні були надзвичайно результативними в сфері зовнішньої політики. Про це він сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

«Особливо насиченим був міжнародний графік Президента Віктора Януковича», – наголосив депутат. «За якихось 10 днів Президент зустрівся з керівництвом більшості великих держав світу. Достатньо лише згадати посади співрозмовників Глави нашої держави. Це президент США, президент та прем’єр-міністр Росії, федеральний канцлер Німеччини, прем’єр-міністр Канади, Генеральний секретар НАТО, Голова Єврокомісії та Ради Євросоюзу, не кажучи вже про два десятки зустрічей з керівництвом важливих для нас країн – від Австрії та Польщі до Південної Кореї та Туркменістану», – цитує депутата сайт Партії регіонів.

За словами Кожари, участь Президента України в 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН засвідчила: світова спільнота високо цінує внесок України у справу нерозповсюдження ядерних матеріалів. «Матеріалізуються українсько-американські домовленості з обміну високих дослідних технологій на вивезення з української території високозбагаченого урану. Під час останньої зустрічі президенти України та США домовились про досягнення конкретного результату в цій важливій справі до другого саміту з питань ядерної безпеки в Сеулі навесні 2012 року», – уточнив політик.

Леонід Кожара також повідомив, що Президент України доклав особистих зусиль задля розблокування тимчасової паузи в українсько-російських відносинах. Важливим результатом, на його думку, є домовленість сторін уже найближчим часом провести чергове засідання Міждержавної двосторонньої комісії.

Як повідомив парламентарій, наша держава також підтвердила позиції лідера серед країн Східного партнерства під час другого саміту цієї ініціативи у Варшаві. «Конкретний результат саміту полягає у визнанні ролі України як своєрідного криголама для інших країн Східного партнерства. По суті, ця ініціатива полягає у впровадженні Європейським Союзом із країнами-партнерами тих форм та засобів співпраці, які вже діють або найближчим часом почнуть діяти у відносинах з Україною», – пояснив депутат-регіонал.

«Останнім часом відносини України та ЄС досягли безпрецедентної глибини. Завершено переговори щодо політичної асоціації та поглибленої зони вільної торгівлі, затверджено першу оцінку виконання Україною плану дій щодо безвізового режиму, і ця оцінка є позитивною. Не в останню чергу під впливом України змінюються й підходи самого ЄС до співробітництва в рамках Східного партнерства. Так, у підсумковому документі йдеться про виділення Євросоюзом майже 2 мільярдів євро на цілі партнерства на 2010-2013 роки. Ця сума є вагомою на тлі безпрецедентної кризи в Євросоюзі», – резюмував Леонід Кожара.