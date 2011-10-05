Єфремов заявляє, що час залишиться літнім

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що під час ухвалення парламентом рішення про відміну зимового часу проводилися всі консультації з Міністерством охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи заяву міністра з надзвичайних ситуацій щодо недоречності ухвалення такого рішення.

«Коли ми ухвалювали дане рішення, то ми отримували заключення від Міністерства охорони здоров’я, яке підтвердило, що рішення парламенту позитивно впливає на здоров’я наших людей», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому О.ЄФРЕМОВ запевнив, що парламент не збирається переглядати це своє рішення. «Ми жодні питання по перегляду розглядати не будемо». – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в якому просить ініціювати перегляд рішення парламенту щодо зміни порядку обчислення часу в Україні.

У листі В.БАЛОГА зазначає, що «сьогодні надходять численні звернення громадян, зокрема медичних фахівців, метеорологів, учителів, в яких наголошується, що це рішення було прийняте без належного урахування пропозицій відповідних науковців, фахівців та громадської думки».

Міністр вважає, що «рішення про встановлення на території України часу другого часового поясу з додаванням однієї години негативно вплине на життєдіяльність значної частини громадян України, завдасть шкоди здоров’ю людей, призведе до певних економічних втрат, спричинить звичайні людські життєві складнощі». В.БАЛОГА також зазначив, що особливо це відчуватимуть жителі західних областей України, де в зимовий період, у разі збереження нововстановленого порядку, світлий час доби наступатиме після 9-ї ранку.

В.БАЛОГА при цьому наголосив, що «науковці, у тому числі Українського гідрометеорологічного центру, враховуючи географічне розташування України, вважають природним і виправданим з точки зору здоров’я громадян та економічних інтересів держави, другий часовий пояс, який найбільш точно відповідає астрономічному часу».

У листі також звертається увага на те, що переважна більшість фахівців схиляється до того, щоб відмовитися від практики часових змін. Це варто зробити через перехід саме на «зимовий» час, скасувавши «літній», - зазначив міністр МНС.

Довідка УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою передбачено установити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Даною постановою визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою відмінено щорічне переведення годинників на зимовий та літній час.