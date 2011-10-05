У Верховній Раді скандували «Юлі - волю!»

Народні депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина" скандували у сесійній залі Верховної Ради «Юлі - волю».

Як передає кореспондент УНІАН, депутатів, зокрема, обурило невключення до порядку денного ВР законопроектів щодо декриміналізації статті, за якою висунуто обвинувачення екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО

Так, сьогодні парламент не включив до порядку денного жодного такого законопроекту, а також не підтримав у першому читанні законопроект, яким передбачалося вилучити з Кримінального кодексу України статтю, за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО.

Після негативного рішення щодо даного законопроекту в першому читанні депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина" зібралися біля трибуни парламенту, а лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО виступив із заявою.

Він підкреслив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО «в суді розвалилася». «І неминучий саме виправдальний вирок, який ще може врятувати ситуацію в державі – репутацію її, реноме судової системи», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що з цієї історії треба винести ряд уроків. Депутат нагадав ситуацію, яка склалася тоді, коли Ю.ТИМОШЕНКО підписувала газові угоди. За його словами, в той час багато бізнесменів кричали в один голос, щоб рятувати економіку. «Хіба забули, як дехто в той час спокійно загорав на різдвяних канікулах, а хтось катався на лижах, а вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) поїхала, домовилась, врятувала, не поступившись клаптиком національних інтересів. Чому ви це забули?», - додав І.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що один із уроків в тому, що стало зрозуміло, що захиститися будь-кому в Україні неможливо, якщо навіть це не можуть зробити Юлія ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО.

Після цього виступу народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" кричали: «Юлі - волю».

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що завтра, якщо буде рішення комітету, буде розглянуто президентський законопроект щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності. Він запропонував, щоб при підготовці його до другого читання були розглянуті всі пропозиції, які надійдуть. «Це буде більш дієвий шлях», - додав В.ЛИТВИН.