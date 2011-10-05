Янукович доручив Пшонці розібратися, чому у відділі міліції помер студент

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральній прокуратурі ретельно вивчити обставини смерті в Шевченківському райвідділі столичної міліції студента Ігоря Індила .

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ у двотижневий термін ретельно вивчити всі обставини смерті студента. Генпрокурор має доповісти про результати цієї роботи особисто главі держави.

«Пропоную ретельно вивчити всі обставини смерті Ігоря Індила і надати правову оцінку; вжити за результатами роботи заходів реагування відповідно до законодавства», – йдеться в дорученні Президента.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний студент І.Індило помер у Шевченківському РУВС Києва в травні 2010 року.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського РУВС, в якому загинув студент.

Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва. Двом працівникам міліції пред`явлені обвинувачення за статтями КК "Перевищення влади" і "Службова недбалість".

Зараз Деснянський районний суд Києва розглядає кримінальну справу щодо смерті І.Індила.

Натомість адвокати родичів І.Індила наполягають на проведенні додаткового розслідування кримінальної справи щодо смерті студента.

У квітні цього року суд вже повертав кримінальну справу щодо смерті І.ІНДИЛА на додаткове розслідування органам прокуратури.