Відбудеться всеукраїнський форум ГАУ ”Політична криза: позиції громадянського суспільства

В рамках діяльності Громадянської Асамблеї України (ГАУ) планується організація та проведення спеціального всеукраїнського форуму: Громадянська Асамблея України "Політична криза: позиції громадянського суспільства", що відбудеться 24 липня в Українському Домі. На Форумі будуть вироблені й прийняті підсумкові документи, що зафіксують позицію громадянського суспільства щодо причин виникнення політико-правової кризи, оголосять дороговкази для чинних політиків і політичних сил стосовно бажаного для суспільства виходу із кризи, а також – перелік вимог громадян до проведення виборчого процесу в умовах дострокових парламентських виборів. На заключне пленарне засідання Громадянської асамблеї України будуть запрошені Голова держави та лідери основних політичних сил. Планується відкрита дискусія.

Докладну інформацію про ГАУ Ви можете отримати на веб-сайті - http://maidan.org.ua/wiki/index.php/GAU , там також ознайомитися із складом Оргкомітету, до якого входять 32 представники НУО.

Генеральним інформаційним спонсором є агенція УНІАН. Інформаційну підтримку погодились надати ICTV, 5 канал, сайт "Майдан", Портал "Громадський простір".