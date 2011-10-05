Тимошенко засудять, але не посадять?

Обвинувальний вирок екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО буде винесений, після чого її звільнять згідно з президентським законом про декриміналізацію, і вона зможе взяти участь у виборах.

Про це газеті "Дзеркало тижня. Україна" повідомило джерело в керівництві парламентської більшості.

«ТИМОШЕНКО в суспільній свідомості має залишитися винною», - сказало джерело.

За його словами, президентський закон про декриміналізацію має бути прийнятий до 20 жовтня, тобто дати, на яку призначений візит Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

Вже в четвер, 6 жовтня, Верховна Рада в першому читанні розгляне президентський законопроект про декриміналізацію економічних злочинів. Поки що він не містить скасування кримінальної відповідальності за ст. 365 КК (за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО). Ця норма з`явиться до другого читання, пише газета.

11 жовтня суддя Печерського суду Родіон КІРЄЄВ почне оголошувати вирок, і, як припустило джерело, «Ю.ТИМОШЕНКО буде засуджена».

На його думку, після оголошення вироку, на пленарному тижні, який розпочнеться 18 жовтня, ВР прийме в другому читанні і в цілому закон про декриміналізацію. При цьому буде обраний варіант внесення змін про зняття кримінальної відповідальності для осіб, які обіймають політичні посади (тобто для членів уряду).