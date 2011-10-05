Генсек РЄ: ви не можете судити Тимошенко під політичним впливом

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД заявляє про необхідність чесного судового розгляду справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні в розмові з українськими журналістами в Брюсселі.

“Мій месидж зараз – має бути чесне судове розслідування, судова система має працювати, базуючись на законі, ви не можете судити під політичним впливом”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.

Він зазначив, що український Кримінальний кодекс також потребує змін з тим, щоб політик, за політичні рішення не потрапляв у в’язницю за статтями Кримінального кодексу.

Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що провів зустріч із заступником голови партії “Батьківщина” Григорієм НЕМИРЕЮ та донькою Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією КАРР.

За його словами, він хотів цієї зустрічі, щоб більше дізнатися про ситуацію навколо Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки Рада Європи уважно стежить за її справою.

“Ми не хочемо втручатися в діяльність судів, але для нас важливо знати, як іде цей процес в Україні”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.