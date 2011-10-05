Янукович у Греції говоритиме про кризу та шукатиме точки дотику

Державний візит президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Грецької республіки, який відбудеться 6-7 жовтня, має вивести співпрацю країн на якісно новий рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Афінах заявив посол України в Греції Володимир ШКУРОВ.

За його словами, під час переговорів на найвищому рівні сторони підіб’ють деякі підсумки розвитку двосторонніх відносин протягом останнього часу, адже у першому півріччі цього року відбулися політичні консультації, консультації з європейської тематики, політики і безпеки, а також засідання міжурядової робочої групи з питань економічної, промислової та науково-технічної співпраці.

В.ШКУРОВ зазначив, що усі згадані заходи обумовлювали певні перспективи, і зараз окрім підсумків сторони планують виробити механізми подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Крім того, за його словами, порядок денний передбачає обговорення проблематики фінансової кризи, яку зараз переживає Греція як країна єврозони, що перебуває у найбільш складних умовах. На думку посла, ця тема прозвучить у форматі обміну інформацією.

Однак, підкреслив В.ШКУРОВ, навіть у цій ситуації, Україні і Греції є про що говорити, адже , наприклад, показники торгівлі між державами у першому півріччі 2011 року зросли приблизно на 30%.

«Тому є про що говорити, є можливість шукати точки дотику і нові шляхи співпраці», – сказав посол.

За його словами, перспективи співпраці двох країн є у таких галузях як суднобудування, агропромисловий комплекс, банківська сфера, відновлювальні джерела енергії і питання енергетики в цілому, а також торгівлі та існуючі можливості грецьких інвестицій в українську економіку.

Також посол наголосив на традиційній підтримці Грецією євроінтеграційної політики України.