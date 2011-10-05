Тимошенко написала лист із СІЗО (фото)

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко, яка вже два місяці перебуває у СІЗО, звернулася до своїх прихильників з листом, в якому висловила подяку за підтримку.

Листа, як повідомляє "Дзеркало тижня", розміщено на сторінці Ю.Тимошенко у Facebook.

«Дорогі мої, дякую, що в такий важкий час ви поряд! Жодні ґрати чи стіни не зможуть нас роз’єднати! Це час, коли нам – як ніколи – потрібно триматися разом. Кожне слово підтримки, кожне вірне плече, кожна спільна перемога – на вагу золота. Відвага і єдність чесних людей – це те, чого боїться кожен диктатор, це те, що змітає режими», — йдеться в листі.

«Ніч найтемніша перед світанком. Світанок для України близько, і він наближається нашими спільними силами», — наголосила екс-прем’єр.

«Слава Україні!» — завершила листа Ю.Тимошенко.